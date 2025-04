(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 De Carlo: “Bocciato il terzo mandato in Campania? Ai veneti e agli italiani interessa di più lo stop ai dazi”

“La bocciatura della legge sul terzo mandato della Campania è una notizia che certo solletica alcuni interessi giornalistici e politici, ma quello che oggi interessa davvero ai veneti, alle nostre imprese e ai nostri cittadini, è lo stop di novanta giorni ai dazi USA annunciato dal presidente Trump. In questi giorni il Governo si è già attivato, coinvolgendo le associazioni di categoria, per trovare possibili soluzioni alla questione dazi, facendo valere la sua posizione anche in Europa, e credo che questo rinvio per i cittadini veneti e per tutte le realtà economiche della nostra regione sia molto più impattante nella loro vita quotidiana di una sentenza utile più ai toto-nomi delle diverse elezioni regionali che al destino economico, familiare e personale dei campani, dei veneti e degli italiani”: così il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, commenta le notizie uscite in serata da Roma e da Washington.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica