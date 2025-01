(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 ALMASRI, APPENDINO (M5S): MELONI SOTTO RICATTO DI UN CRIMINALE STUPRATORE DI BAMBINI

Roma, 30 gen – “Giorgia Meloni fa la vittima e grida al complotto perché il governo è con le spalle al muro sul caso Almasri. Si sono contraddetti più volte e hanno mentito spudoratamente per tentare di non dire agli italiani la verità: abbiamo una Presidente del Consiglio sotto ricatto di un criminale, un torturatore, omicida e stupratore di bambini. Ora abbiamo finalmente capito che la loro soluzione sui migranti non era bloccare le navi in mare o l’inutile e costoso centro in Albania ma scendere a patti con un ricercato per crimini contro l’umanità. Avessero almeno il coraggio di dirlo”.

Lo scrive la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.

