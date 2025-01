MONTELEPRE E BALESTRATE – ARRESTATI DAI CARABINIERI ALTRI LADRI DI RAME.DOC

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 29 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

MONTELEPRE E BALESTRATE – ARRESTATI DAI CARABINIERI

ALTRI LADRI DI RAME.

I Carabinieri della Stazione di Montelepre, hanno arrestato un 27enne e un 60enne, già noti alle

forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

I Militari sono intervenuti in contrada Sagana grazie a una segnalazione fatta da alcuni cittadini al

Comandante di Stazione ed hanno arrestato in flagranza di reato, i due autori dell’ennesimo furto di

grondaie di rame. Gli indagati dopo aver messo a soqquadro una villetta disabitata ed aver asportato

i tubi di rame, si stavano allontanando a bordo dell’autovettura ma sono stati bloccati dai

Carabinieri, che hanno rinvenuto tutta la refurtiva che è stata restituita al proprietario dell’immobile.

In un altro analogo episodio a intervenire, erano stati i Carabinieri di Balestrate che, sempre su

segnalazione di alcuni vicini di casa hanno arrestato in flagranza di reato due palermitani sorpresi

mentre rubavano grondaie in rame da una casa di villeggiatura in quel momento disabitata.

Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Palermo con l’applicazione della

misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Il ruolo della cittadinanza è stato fondamentale, perché le segnalazioni telefoniche hanno permesso

l’intervento tempestivo dei Carabinieri.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter

processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in

giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.