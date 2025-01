La Provincia approva i regolamenti per il funzionamento della Consulta dello Sport e della Consulta delle disabilità

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Comunicato stampa del 29 gennaio 2025La Provincia approva i regolamenti

per il funzionamento della Consulta dello Sport e della Consulta delle

disabilità*

Il Consiglio provinciale di Grosseto, nella seduta del 24 gennaio, ha

approvato all’unanimità il regolamento per il funzionamento della Consulta

provinciale per lo sport e il regolamento per il funzionamento della

Consulta provinciale per le persone con disabilità.

“Le consulte sono degli organi con funzioni consultive e propositive – *afferma

Francesco Limatola, presidente della Provincia *– e rappresentano uno

strumento fondamentale per valorizzare la partecipazione democratica e

facilitare il confronto tra amministrazione provinciale e associazioni che

operano sul territorio con l’obiettivo di delineare insieme politiche che

rispondano meglio ai bisogni dei cittadini.”

“Ringrazio i consiglieri provinciali che hanno votato all’unanimità i due

regolamenti – *conclude Limatola *– dimostrando che su temi trasversali,

come lo sport e i diritti delle persone con disabilità, è possibile trovare

una piena unità di intenti. Questo rappresenta un esempio concreto di come

la collaborazione istituzionale possa portare a risultati significativi per

il benessere della comunità.”

La consulta provinciale per lo sport è composta da: rappresentanti delle

associazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, il presidente della

Commissione consiliare permanente della Provincia di Grosseto competente in

materia di sport; il presidente provinciale del Coni o suo delegato; il

presidente del Panathlon International Club; un delegato del Comitato

paralimpico, i rappresentanti degli istituti scolastici, un rappresentante

del Servizio Medicina dello sport e degli atleti. La Consulta potrà

proporre l’analisi e il controllo dei servizi sportivi offerti sul

territorio in modo da concordare interventi mirati sull’impiantistica

sportiva, ma anche contribuire alla definizione e realizzazione di progetti

di educazione e promozione dello sport, esprimere pareri su richiesta

dell’amministrazione provinciale. Svolgerà funzioni consultive sulla

programmazione dell’amministrazione provinciale nel settore sportivo, sugli

atti e le iniziative del Settore sportivo. Ai lavori della Consulta possono

essere invitati rappresentanti delle istituzioni locali, delle autorità

cittadine e esperti al fine di acquisire pareri, informazioni o

approfondimenti.

La consulta provinciale per le persone con disabilità potrà essere composta

da un numero variabile di membri, non inferiore a 8 e non superiore a 25,

scelti con Decreto del Presidente tra i rappresentati delle associazioni di

tutela della persona e di volontariato maggiormente rappresentative del

territorio, che avanzino la richiesta a seguito di avviso diramato dalla

Provincia; i rappresentanti degli istituti scolastici e dell’ufficio

scolastico provinciale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e

delle associazioni di categoria balneari e turistiche. Ne fanno inoltre

parte il presidente della Provincia un consigliere provinciale di

Maggioranza e uno di Minoranza, i presidenti delle Consulte comunali sulla

disabilità. La consulta svolgerà un ruolo di coordinamento, raccordo tra

tutti i soggetti che si occupano di disabilità, potrà esprimere pareri;

attivare iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, reperire

fondi necessari anche con la partecipazione ai bandi in materia di

disabilità; contribuire all’elaborazione di politiche pubbliche per

migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, favorire

l’inclusione e le pari opportunità.

