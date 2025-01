(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 CONTINUITÀ TERRITORIALE: DISCUSSA IN COMMISSIONE TRASPORTI LA MIA INTERROGAZIONE SUI DISAGI PER L’ISOLA D’ELBA E L’ARCIPELAGO TOSCANO

Oggi in Commissione Trasporti alla Camera si è discussa una mia interrogazione sulla continuità territoriale dell’Isola d’Elba e delle isole dell’Arcipelago Toscano. Sappiamo bene che la competenza principale, soprattutto per il trasporto marittimo, è regionale, ma ho voluto portare all’attenzione del Governo le gravi difficoltà che i cittadini insulari stanno vivendo a seguito del rinnovo del contratto ponte di servizio per il trasporto marittimo effettuato dalla Regione Toscana per il 2025.

Purtroppo, molte corse non sono state ripristinate e alcune agevolazioni sono state eliminate, con conseguenze pesantissime per la popolazione elbana. In particolare, la cancellazione della corsa delle 6:30 del mattino per Piombino sta penalizzando gravemente i malati oncologici, che usavano questa nave per recarsi sulla terraferma per le cure. Allo stesso modo, la soppressione della corsa delle 20:30 costringe i pendolari a dover attendere tre ore e mezza al porto prima di poter rientrare a casa, limitando pesantemente la loro vita quotidiana e sottraendo tempo prezioso alle loro famiglie.

A tutto questo si aggiunge la mancata conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori pendolari, come gli insegnanti, e per le associazioni e società sportive che devono spostarsi tra l’Elba e la terraferma per svolgere la loro attività. Un danno economico e sociale che colpisce direttamente chi ogni giorno si impegna per la crescita culturale, educativa e sportiva del territorio.

Riteniamo che queste decisioni ledano i diritti fondamentali dei cittadini elbani e non rispettino il principio costituzionale della continuità territoriale, che deve essere garantita a tutti.

Ringrazio il Sottosegretario Tullio Ferrante per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti di questa problematica. Continueremo a vigilare affinché vengano trovate soluzioni adeguate per assicurare ai cittadini dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago Toscano i servizi essenziali di cui hanno diritto.

