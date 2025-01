CARABINIERI: IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ESPRIME IL PROPRIO VIVO APPREZZAMENTO PER LE OPERAZIONI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CONDOTTE A BARI, CATANZARO E LECCE.

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Roma, 29 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri esprime il proprio vivo

apprezzamento per le operazioni contro la criminalità organizzata condotte dai

Carabinieri di Bari, Catanzaro e Lecce.

“Esprimo il più vivo apprezzamento a tutti i militari dell’Arma per l’impegno, la dedizione e

il coraggio che quotidianamente dimostrano nella lotta alla criminalità, ne è esempio

l’eccellente lavoro svolto dai Comandi provinciali di Bari, Lecce e Catanzaro, e dal ROS

che in questi ultimi due giorni hanno portato a termine importanti operazioni antimafia, con

l’esecuzione, sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, di provvedimenti cautelari nei

confronti di circa 150 indagati e il sequestro di svariati milioni di euro”.

Così si è espresso il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore

Luongo, che si è complimentato telefonicamente con i Comandanti provinciali interessati.

Il Vertice dell’Arma ha inoltre ribadito come “ancora una volta i Carabinieri dimostrano la

loro attitudine al contrasto al crimine e a tutte le azioni subdole e pervicaci che minacciano

la società e i cittadini” assicurando “che l’Arma continuerà a garantire la sua incessante

azione a tutela delle comunità”.