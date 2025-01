Aun 29 gennaio 2025 (pag 4)

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 Morte Andrea Prospero: presidente Proietti, assessore Barcaioli e

amministrazione regionale esprimono dolore e vicinanza alla famiglia

Proietti,”dobbiamo agire con più forza per stare vicino ai nostri ragazzi”

aun) – Perugia 29 gen. 025- La presidente della Regione Stefania Proietti,

a nome personale e dell’amministrazione regionale, esprime incommensurabile

dolore per la morte di Andrea Prospero, il giovane studente di 19 anni,

abruzzese, scomparso a Perugia lo scorso venerdì mattina.

“Questo tragico epilogo – ha detto la presidente – ci lascia sgomenti e

infinitamente addolorati. Subito dopo la sua scomparsa abbiamo attivato, su

istanza del prefetto di Perugia Armando Gradone, tutta la protezione civile

regionale, insieme alle altre forze dell’ordine e di polizia, nelle

indagini in tutta la città. Sei giorni di ricerche senza sosta con tutti i

mezzi, compresi droni e unità cinofile, seguendo ogni traccia da quando le

telecamere dell’ostello di via Bontempi lo hanno ripreso per l’ultima

volta.

Di fronte a un gesto così estremo non ci resta che stringerci accanto alla

famiglia, alla sorella e al fratello, ai genitori, e a tutta la comunità

studentesca perugina. Nei giorni scorsi avevo sentito la sorella Anna

manifestando la totale assoluta vicinanza dell’amministrazione regionale e

di tutta la comunità umbra. Oggi sprofondiamo tutti nel dolore perché

Andrea era un nostro figlio, un nostro fratello, e non possiamo immaginare

quanto abbia sofferto. Possiamo solo agire, da subito con più vigore e

forza, per stare vicini ai nostri ragazzi di cui troppo spesso non

riusciamo a percepire la profonda sofferenza e solitudine. A nome mio della

giunta e di tutta l’amministrazione regionale, in particolar modo del corpo

e dei volontari della protezione civile, ci stringiamo con tutto il nostro

affetto e cordoglio alla famiglia di Andrea”.

Anche l’assessore regionale alle politiche giovanili Fabio Barcaioli

esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa: “In questo terribile

momento, siamo vicini al dolore della famiglia e degli amici. Questa

tragedia richiama con urgenza la necessità di rafforzare le politiche di

ascolto e sostegno per i giovani, affinché nessuno si senta mai solo di

fronte alle proprie fragilità. Che il ricordo di Andrea possa essere

custodito con amore da tutti”.