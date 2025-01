(ARC) Lavoro: Rosolen, cresce supporto per formazione liberi professionisti

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 L’assessore ha illustrato in II Commissione consiliare le

modifiche ai regolamenti della legge regionale in materia.

“Contributi fino all’80 per cento delle spese sostenute”

Pordenone, 29 gen – “Con la modifica dei due regolamenti, che

discendono dalla norma regionale del 2004 in questa materia, si ?

provveduto ad aggiornare e ad ampliare le tipologie dei percorsi

formativi, l’intensit? del supporto economico e le fasce dei

beneficiari rispetto alle spese ammissibili per le attivit? di

formazione dei liberi professionisti nei primi tre anni della

loro attivit?. La ridefinizione delle percentuali contributive

previste consentir?, per fare un esempio, di coprire fino all’80

per cento delle spese sostenute per la partecipazione ad attivit?

di formazione organizzate nel territorio del Friuli Venezia

Giulia. Con la modifica di uno dei due regolamenti, inoltre,

nella ridefinizione dei beneficiari si pone particolare

attenzione ai professionisti con disabilit?”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Lavoro e Formazione,

Alessia Rosolen, in seconda Commissione del Consiglio regionale

illustrando i nuovi regolamenti – che sono stati approvati

all’unanimit? dalla commissione – legati alla legge regionale del

2004 in materia di contributi alla formazione delle libere

professioni.

“Si tratta – ha spiegato Rosolen – di due misure importanti che

contribuiscono ad accompagnare i liberi professionisti nei primi

anni della loro attivit? agevolando e incentivando i percorsi

professionali a supporto dei professionisti stessi e a tutela

dell’intera utenza costituita dai cittadini. Le modifiche attuate

consentono di rispondere in maniera pi? adeguata alle esigenze

del mondo delle professioni. La legge regionale del 2004, cui i

regolamenti fanno riferimento, si ? sempre evoluta nel tempo

attraverso il continuo confronto e nella condivisione tra

l’Amministrazione regionale, gli Ordini, gli Albi e l’intero

mondo delle professioni. La norma – ha ricordato l’assessore –

resta a tutt’oggi l’unico esempio a livello nazionale di supporto

legislativo e accompagnamento a favore dell’attivit? libero

professionale, non solo rispetto alla formazione, ma anche per

quanto riguarda il supporto nei periodi di maternit? o paternit?

dei professionisti”.

“L’attenzione e il confronto della Regione – ha ribadito

l’assessore – con il sistema regionale delle professioni ?

continuo e costante. Nel 2024 le risorse economiche stanziate a

favore di misure e di azioni a sostegno delle libere professioni

hanno superato 1.9 milioni. E nella Legge di stabilit? per il

2025 – ha sottolineato l’esponente della Giunta – sono

disponibili altri 2,5 milioni che saranno utilizzati per azioni e

attivit? volte a favorire non solo la formazione professionale,

ma anche altre misure di supporto e di innovazione sociale, in

particolare rispetto ai giovani e alle donne, nell’ambito delle

professioni”.

