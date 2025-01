SpaceX lancia 21 nuovi satelliti Starlink nello spazio

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

La Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) continua la sua corsa verso l’espansione della connettività globale, con il lancio di 21 nuovi satelliti Starlink nello spazio.

Il razzo Falcon 9, fiore all’occhiello della compagnia di Elon Musk, è decollato oggi dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. La missione, impeccabilmente coordinata, ha visto il razzo trasportare i satelliti in orbita terrestre bassa circa 65 minuti dopo il decollo.

Come da tradizione SpaceX, il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra con una precisione chirurgica. Dopo circa otto minuti dal lancio, è atterrato verticalmente su una piattaforma di atterraggio mobile al largo della costa della Florida, confermando ancora una volta l’efficienza della tecnologia di riutilizzo sviluppata dall’azienda.

Con questo lancio, la costellazione Starlink si consolida come la più grande mai assemblata nella storia dell’esplorazione spaziale. Attualmente, SpaceX conta più di 6.900 satelliti attivi in orbita, con l’obiettivo di fornire connettività Internet a banda larga in ogni angolo del pianeta, anche nelle aree più remote e difficilmente raggiungibili.

Questo lancio è solo uno dei tanti pianificati per il 2024, con SpaceX che punta ad aumentare significativamente il numero di satelliti in orbita per migliorare la copertura e la velocità del servizio. La missione riflette l’ambizione della compagnia di diventare leader globale nel mercato delle comunicazioni satellitari, affrontando sfide tecniche, regolamentari e logistiche con risultati sorprendenti.

Il programma Starlink, nonostante alcune critiche legate al rischio di collisioni e all’impatto ambientale in orbita, rappresenta un cambio di paradigma nell’utilizzo dello spazio per scopi commerciali e umanitari.

SpaceX continua a spingersi oltre i confini dell’ingegneria spaziale. Con un’agenda fitta di lanci e progetti, l’azienda di Elon Musk rimane un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, segnando una nuova era per l’accesso allo spazio.

Un altro successo per SpaceX, che sembra non voler rallentare nella sua missione di connettere l’umanità… a partire dalle stelle.