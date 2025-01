(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Martusciello (FI): “Spariti i responsabili della decadenza di Berlusconi”

“Che fine hanno fatto coloro che, con un atto di inaudita arroganza politica, votarono la decadenza di Silvio Berlusconi respingendo gli ordini del giorno che avrebbero potuto impedirlo? Tre di loro sono deceduti, mentre gli altri non sono stati più rieletti. Oggi ne restano solo 13 in Parlamento: Pierferdinando Casini, Mauro Del Barba, Benedetto Della Vedova, Rosanna Filippin, Federico Fornaro, Francesco Giacobbe, Silvio Lai Bachisio Bruno, Claudio Marton (unico dei 5 Stelle sopravvissuto), Franco Mirabelli, Stefano Vaccari e Francesco Verducci. Antonio De Poli, che pure voto’ per la decadenza, è attualmente un autorevole esponente dell’Udc. A questi si aggiunge Mario Monti, che da senatore a vita votò contro Berlusconi.

Lo dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.

“Scomparsi, cancellati dalla storia per quell’incredibile atto di arroganza politica che commisero. Dei 192 che votarono, solo 12 siedono ancora in Parlamento in questa legislatura. Sono andati via dal panorama politico in 180, segno evidente che gli italiani non hanno dimenticato quel gesto ignobile. Mi chiedo come possano ancora oggi rappresentare il popolo italiano in Parlamento dopo quello che hanno fatto”, conclude Martusciello.

