(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

L’AQUILA UNA ‘CASA DELLA SALUTE’ IN FARMACIA. TAGLIO DEL NASTRO NEL CAPOLUOGO ABRUZZESE

Una casa della salute in farmacia a L’Aquila. Uno spazio con servizi sanitari come li test di holter cardiaco e pressorio, l’analisi del sangue ed esami laboratoriali di ogni tipo, la consulenza medica a distanza, come il dermatologo ‘digitale’, in grado di fornire video consulenze online in tempo reale. Sono le novità della ‘casa territoriale della salute’ allestita presso la nuova sede della Farmacia Carli, presente a L’Aquila da oltre 80 anni e ora rinnovata e ancora più all’avanguardia. La presentazione del presidio, reso possibile dalla normativa sulla farmacia dei servizi ha visto la partecipazione di numerosi big della professione e del mondo istituzionale, sabato 25 gennaio a partire dalle ore 11 si è svolto il taglio del nastro, alla presenza di molte autorità.“La farmacia Carli non è solo un presidio della salute ma ha un valore sociale occorre fare rete, anche con le istituzioni” ha detto l’Assessore Comunale Ersilia Lancia. Visibilmente commosso Antonio Marulli, titolare della Farmacia Carli, ha ringraziato tutti i presenti dicendosi orgoglioso” ringrazio i nostri dipendenti, che con passione e dedizione hanno sempre rappresentato il cuore pulsante della farmacia, grazie – alla nostra comunità, che ci ha sempre sostenuto nel corso degli anni. È grazie a voi se siamo riusciti a crescere nel piacere e nel dovere di consigliarvi”. Per Giorgio Leone, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti de L’Aquila “ il DDL Semplificazione la farmacia assume un ruolo fondamentale nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Vediamo con grande favore questo provvedimento che sosteniamo e per il quale abbiamo lottato per anni, in quanto i farmacisti diventano degli operatori sanitari di primo livello per quanto riguarda la distribuzione di numerosi servizi, dall’holter pressorio al cardiaco. Si migliora inoltre il contatto paziente farmacista con una vera e propria farmacia di prossimità che può raggiungere anche i paesi più piccoli e non solo le grandi città.”