INVITO E COMUNICATO STAMPA – “La Mediazione Familiare nella separazione genitoriale: un percorso ponte dalla rottura alla ricostruzione”, convegno giovedì 30.1.25, dalle 8.30 alle 13.30 al Palazzo del Governatore.

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 “È

La Mediazione Familiare

nella separazione genitoriale:

un percorso ponte dalla

rottura alla ricostruzione

CONVEGNO

30 gennaio 2025

Palazzo del

Governatore

i in due…”

e essere

(A . 8 a

Registrazione partecipanti

Saluti Istituzionali

Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma

Ilaria Folli, Regione Emilia Romagna, Area Infanzia e adolescenza.

Pari opportunità. Terzo Settore, Settore Politiche sociali, di inclusione

e pari opportunità: La rete dei Centri per le famiglie della

Regione Emilia-Romagna in supporto alla genitorialità

prima, durante e oltre la crisi familiare

Erika

Azzali, Pedagogista, Counsellor, Mediatrice Familiare,

Responsabile della S.O. Genitorialità – Comune di Parma – e del

Centro per le Famiglie di Parma: La Mediazione Familiare

nell’esperienza del Centro per le Famiglie di Parma.

10.00

Simone Medioli Devoto, Giudice Sezione Civile del Tribunale di

Parma: Giudice e Mediazione Familiare: potenzialità e criticità

nell’esperienza del Tribunale di Parma dall’applicazione

della Riforma Cartabia a oggi

10.45

Daniela Rodella, Avvocato civilista del Foro di Torino, Mediatrice

Familiare: L’avvocato e la Mediazione Familiare nel contesto

della Riforma Cartabia. Informare, inviare, sostenere il

proprio assistito: un obbligo deontologico?

11.30

Giancarlo Francini, Psicologo Psicoterapeuta, Mediatore Familiare,

Presidente dell’Associazione Nazionale Co.Me.Te. e coordinatore del

Servizio Post Divorzio dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze:

La mediazione familiare e i figli: dare voce ai figli nella

separazione dei loro genitori

12.30

Giovanna Albertelli e Serena Turilli, Mediatrici Familiari Comune di Parma – del Centro per le Famiglie di Parma: Mi chiamo

C. e sono separato (C., 6 anni) – I Gruppi di Parola: uno spazio

e un tempo dedicati alle emozioni dei figli di genitori separati

13.00

Elisa e Luca La Mediazione Familiare vista dai genitori

13.30

Termine lavori

(testimonianza)

A seguire brunch

Posti limitati, per

iscriverti clicca qui!

organizzato dagli studenti

del Corso per Operatore

delle lavorazioni di prodotti

agro-alimentari di

http://www.cabiria.net

Evento patrocinato dal Tribunale di Parma

L’Ordine degli Avvocati di Parma ha riconosciuto n. 2 crediti formativi in materia ordinaria

AIMeF ha riconosciuto n. 4 crediti formativi per i Mediatori Familiari Professionisti

Sono state avviate le procedure di richiesta dei crediti formativi all’Ordine Regionale

Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna