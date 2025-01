I: #CONTIENE FOTO# TOR SAN LORENZO – CARABINIERI ARRESTANO 32ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI RAPINA AGGRAVATA, RICETTAZIONE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

TOR SAN LORENZO – CARABINIERI ARRESTANO 32ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DEI

REATI DI RAPINA AGGRAVATA, RICETTAZIONE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

ARDEA – Loc. Marina Tor San Lorenzo (RM) – I Carabinieri dell’Aliquota

Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 32enne italiano

gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e

resistenza a Pubblico Ufficiale.

Lo scorso pomeriggio, verso le 17:30, è stata segnalata al 112 una rapina

consumata in un negozio di articoli per la casa, commessa da due persone

che, con il volto travisato e casco indossato, armati di pistola si

sarebbero fatti consegnare la somma contenuta nelle casse, circa 1.350 euro,

e sarebbero poi fuggiti a bordo di un motoveicolo.

Appena ricevuta la nota via radio, una pattuglia dei Carabinieri

dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato una moto con a bordo due uomini

che, alla loro vista, aumentava repentinamente la velocità e tentava di

dileguarsi. Ne scaturiva un inseguimento che proseguiva all’interno di un

terreno agricolo dove il motoveicolo perdeva il controllo.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero, il 32enne indagato,

anche con l’utilizzo del taser in dotazione, in quanto il soggetto, in stato

di alterazione da stupefacenti, opponeva violenta resistenza, mentre il

conducente si dileguava nei campi limitrofi, abbandonando vari oggetti nella

fuga.

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la pistola utilizzata per la

rapina, risultata una scacciacani con 5 colpi a salve, un taser di piccole

dimensioni, con il quale l’uomo aveva minacciata una cassiera, lo

scaldacollo usato per travisare il volto e la somma in contanti di 1.250

euro. Nel frattempo, è stata segnalata un’altra rapina commessa con medesime

modalità, e pochi minuti dopo la precedente, presso un supermercato di Tor

San Lorenzo.

A seguito di minuziosi accertamenti anche tramite sistemi di

videosorveglianza dei negozi, l’arrestato è stato riconosciuto quale autore

di entrambe le rapine, unitamente al complice.

Il motoveicolo invece è risultato oggetto di furto, denunciato presso la

termine degli atti previsti, sarà riconsegnato all’avente diritto.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri.

Accertamenti in corso sull’identità del complice.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

