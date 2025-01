COMUNICATO STAMPA – Sicurezza Stradale, Moraschini e Merli scrivono all’UST

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

All'attenzione di dirigenti scolastici e docenti dell'Ufficio Scolastico

Territoriale della Provincia di Brescia e di tutti quelli operanti sul territorio

bresciano;

Con la presente intendiamo presentare e promuovere a voi l’iniziativa

“Consapevoli del viaggio senza essere piloti – Memorial Giorgio Botti”,

auspicando un ampio e partecipato riscontro da parte vostra e dei vostri studenti.

La Provincia di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Condividere la

strada della vita e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, promuove e

finanzia integralmente il concorso scolastico dedicato ai giovani studenti

bresciani che frequentano le scuole superiori nel territorio bresciano.

Un progetto nato per ricordare la tragica scomparsa di Giorgio Botti, giovane

ragazzo bresciano della Val Trompia, tragicamente scomparso in un incidente

stradale mentre era semplice passeggero su un’auto. È stato costituito e avviato

per volontà della stessa madre di Giorgio, Cristina, grazie all’impegno di

Giacomo Zobbio, già Consigliere provinciale e ideatore dell’iniziativa.

Il concorso è aperto dal 13 gennaio 2025 ed è possibile iscriversi attraverso il

modulo al sito bit.ly/memorialbotti-concorsoscuole-2025 .

La competizione si intende aperta a tutte le scuole secondarie di secondo grado

e prevede la scelta, per le classi o i gruppi di classi partecipanti, di tre aree di

lavoro: narrativa, multimedia, arte e tecnica.

L’impegno richiesto a studenti e studentesse sarà la realizzazione di un’opera, in

uno dei tre campi a scelta, attinente ai criteri stabiliti dal concorso e con

l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, dal punto di vista di un

passeggero consapevole e/o di un guidatore responsabile.

La procedura prevista nel modulo consente di iscriversi anche se il progetto è

ancora in corso di realizzazione, è sufficiente presentare un documento di sintesi

che esponga l’idea del gruppo, con l’impegno a presentare poi l’opera nei tempi

stabiliti dall’iniziativa.

Le opere andranno infatti spedite a mezzo mail all’indirizzo di posta