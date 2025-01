(ACON) CULTURA. MASSOLINO (PATTO-CIVICA): LIBRERIA SABA, EMOZIONE PER TRIESTE

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 28 gen – “Quando uno spazio culturale apre o,

come in questo caso, riapre, ? il momento della festa, degli

auguri e della legittima voglia di guardare avanti, tanto pi?

quando si tratta di un luogo cos? prezioso e amato dalla

cittadinanza. Il ruolo della politica ? sostenere spazi di questo

tipo, aiutandoli a resistere alle grandi trasformazioni, a

trovare il loro spazio, a crescere e avere un impatto culturale

ed economico”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Giulia Massolino, del

gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, commenta l’inaugurazione

odierna dell’antica libreria antiquaria Umberto Saba a Trieste.

“La libreria Saba ? uno spazio fondante per la storia moderna

della nostra citt?; ? un luogo di cultura, ma anche di memoria

storica e letteraria. Un plauso alle molte persone che hanno reso

possibile la riapertura che oggi festeggiamo. Dobbiamo creare, o

ricreare, un volano culturale che faccia crescere la nostra

citt?, guardando oltre alle statistiche dei libri venduti, degli

spettatori di teatri o cinema, o dei biglietti venduti alle

mostre. La produzione culturale e le professionalit? a essa

legate – conclude Massolino – devono tornare a essere all’ordine

del giorno di chi amministra questa citt?”.

ACON/COM/fa

281358 GEN 25