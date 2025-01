(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

SANTANCHE’, CAPPELLETTI (M5S): SE MELONI NON E’ RICATTABILE COME SOSTIENE LO DIMOSTRI

Roma, 27 gen. – “La Ministra Santanché ha dichiarato di voler restare saldamente incollata alla poltrona. Questo non ci sorprende, conoscendo il ben poco valore assegnato alla parola dignità, da parte della Ministra. Ci sorprende invece che la Presidente Meloni, che ha chiesto le dimissioni di Ministri per comportamenti infinitamente meno gravi, non sia già intervenuta per chiederle di fare un passo indietro. Sorprende che Meloni, la quale invocava le dimissioni di Josefa Idem sostenendo che “la politica deve dare l’esempio”, non abbia preso una posizione netta nei confronti della Ministra, nonostante il rinvio a giudizio, le inchieste per truffa, il fatto che abbia mentito in Parlamento. Insomma, si tratta di un comportamento, quello della Presidente del Consiglio, tanto incoerente quanto inspiegabile. La Presidente Meloni ha dichiarato ad inizio legislatura di non essere ricattabile. Adesso, probabilmente, è arrivato il momento di dimostrare che è veramente così”. Così in una nota il deputato M5s Enrico Cappelletti.

