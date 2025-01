(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

*BANCHE, FENU (M5S): GOVERNO FA IL GORDON GEKKO TOGLIENDO SOLDI AGLI ITALIANI*

Roma, 27 gennaio. “Abbiamo un Governo che prima toglie i soldi dalle tasche degli italiani, con la fallimentare operazione cuneo fiscale, e poi gioca a fare il Gordon Gekko, come il famoso finanziere d’assalto del film ‘Wall Street’, andando al traino di interessi privati in improvvisate scalate bancarie. Ormai la Giorgia Meloni dell’opposizione non esiste più nemmeno come ricordo. Con l’ultima Legge di bilancio 15 milioni di italiani sono stati presi per i fondelli con il famoso taglio del cuneo fiscale, principale misura della Manovra. Ora simulazioni dei principali quotidiani economici, dei consulenti del lavoro e dei sindacati mostrano chiaramente che non soltanto nel 2025 non ci sarà un euro in più per i lavoratori dipendenti coinvolti del tanto decantato ‘taglio’ del cuneo, ma addirittura la stragrande maggioranza di essi avrà meno soldi in busta paga. E dove vanno a finire questi soldi tolti ai lavoratori? Nell’avventurosa scalata che Mps, che vede ancora il ministero dell’economia come primo azionista, ha lanciato a Mediobanca. La stessa Mps risanata con dosi massicce di risorse dei contribuenti, adesso viene messa a disposizione dei finanzieri-immobiliaristi Caltagirone e Del Vecchio per farli giocare la loro personalissima partita per contare di più nella stessa Mediobanca e quindi in Generali. Al Paese andrebbe spiegato che Meloni e Giorgetti si sono messi a fare i pistoleri della finanza coi soldi dei contribuenti. I quali vanno tutti i giorni al supermercato, pagando sempre di più, per comprare sempre di meno”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

