Al via mercoledì 29 gennaio con l’olandese Skazka Qwartet la XXVII edizione di MIA – Musica Insieme in Ateneo 2025

MIA – MUSICA INSIEME IN ATENEO 2025

XXVII edizione

DAMSLab / Auditorium (Piazzetta P.P. Pasolini 5, Bologna)

Mercoledì 29 gennaio 2025 ore 19.30

Rising Stars

SKAZKA KWARTET

Lena Ter Schegget violino

Dmitri Ivanov violino

Dulenn Van Gunsteren viola

Emma Basselaar violoncello

MUSICA INSIEME AL SANT’ORSOLA 2025

III edizione

Giovedì 30 gennaio 2025 ore 11

Policlinico Sant’Orsola di Bologna

SKAZKA KWARTET

L’olandese Skazka Qwartet debutta in Italia inaugurando la XXVII edizione della Rassegna MIA – Musica Insieme in Ateneo. E la mattina successiva il Quartetto si esibirà

per i pazienti del Sant’Orsola

Mercoledì 29 gennaio alle ore 19.30 presso il DAMSLab Auditorium, in Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5 (Bologna), avrà luogo il primo appuntamento della XXVII edizione di MIA – Musica Insieme in Ateneo 2025. Protagonista un giovane quartetto d’archi olandese, per il quale l’appellativo Rising Stars è particolarmente calzante. Infatti lo Skazka Qwartet, formatosi nel 2020, si è distinto in pochi anni aggiudicandosi premi internazionali ed esibendosi su palchi di grande prestigio, come il Concertgebouw di Amsterdam. Skazka (скáзка) significa fiaba in russo, e riflette l’obiettivo del quartetto: raccontare storie. Sarà proprio la storia di Ludwig van Beethoven quella che racconteranno in questo concerto, selezionato da MERITA, la piattaforma dell’Unione Europea che sostiene e promuove i giovani quartetti d’archi, della quale Le Dimore del Quartetto sono capofila e Musica Insieme ne è partner con il Comitato Amur.

In questo concerto di MIA – Musica Insieme in Ateneo, il pubblico potrà immergersi totalmente fra le pagine del celeberrimo Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven anche grazie a un’antologia del suo ricchissimo epistolario, comprendente il celeberrimo “Testamento di Heiligenstadt”, che gli stessi interpreti leggeranno durante l’esecuzione. I pensieri, le idee e gli stati d’animo di un uomo, pura incarnazione dell’incontro tra spirito illuminista e temperie romantica, accompagneranno quindi l’interpretazione di uno degli ultimi quartetti del Maestro di Bonn, composto tra novembre 1825 e luglio 1826, particolarmente amato dal suo stesso autore, e frutto di una complessità e di una maestria compositiva che ancora oggi stentiamo a decifrare. Articolato in sette movimenti, il Quartetto presenta sonorità molto espressive snodandosi in un percorso enigmatico, tra una Gran Fuga iniziale e un Allegro finale.

Il mattino successivo, giovedì 30 gennaio alle ore 11, lo Skazka Qwartet suonerà per i pazienti del Policlinico cittadino, aprendo la III edizione di Musica Insieme al Sant’Orsola, l’iniziativa varata nel 2023 in collaborazione con la Fondazione Policlinico Sant’Orsola per portare la musica nei luoghi di cura.

MIA – MUSICA INSIEME IN ATENEO e MUSICA INSIEME AL SANT’ORSOLA

Nata nel 1997 da un pionieristico accordo di Musica Insieme con l’Università di Bologna, fra i primi mai stipulati in Italia fra un’associazione culturale privata e un’istituzione accademica, MIA – Musica Insieme in Ateneo da ormai ventisette anni si prefigge lo scopo di avvicinare gli studenti all’arte dei suoni negli spazi della loro quotidianità, con l’aiuto di interpreti riconosciuti.