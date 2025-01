(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): EFFETTI PERICOLOSI DI MOLECOLE PFAS NELL’ACQUA

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

Trieste, 27 gen – "Da tempo poniamo il problema

dell’adeguamento alle raccomandazioni dell’Organizzazione

mondiale della sanit? sulla concentrazione di molecole di tipo

Pfas nelle acque della nostra regione. Abbiamo anche fatto alcune

interrogazioni, in merito alle quali ci ? stato risposto che

l’Arpa le tiene monitorate. Non basta la consapevolezza per?,

bisogna anche avviare azioni per la loro riduzione”. Lo fa

presente in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg.

“Queste molecole – prosegue Honsell – appartengono alla categoria

cosiddetta dei ‘forever chemicals’, ovvero di quelle sostanze

chimiche che non si degradano mai e dunque si accumulano anche

nei nostri corpi. I loro effetti sono, quindi, potenzialmente

molto pericolosi”.

“Queste molecole impiegate in tanti oggetti di uso comune e

processi industriali sono studiate dal 2014, quando venne

scoperto in Veneto il loro accumulo abnorme. Da tempo, come Open

Sinistra FVG – rammenta il suo esponente regionale -, richiamiamo

l’attenzione su questi composti artificiali eterni. E i dati di

Greenpeace dimostrano che avevamo ragione. Purtroppo le forze di

governo cosa fanno? Propongono di uscire dall’Organizzazione

mondiale della sanit?. I cittadini devono preoccuparsi seriamente

di questi tentativi di indebolire il sistema salute”.

