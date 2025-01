(ACON) GIORNO MEMORIA. BULLIAN (PAT-CIV): 5/2 V COMM VISITA RISIERA SAN SABBA

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(ACON) Trieste, 27 gen – "Il 5 febbraio prossimo, i componenti

della V Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia, allargata a tutti gli eletti nella circoscrizione di

Trieste, parteciperanno a una visita ai luoghi della memoria

legati alla citt? di Trieste e alla storia del Novecento: su mia

richiesta, saremo alla Risiera di San Sabba, accompagnati dallo

storico Tristano Matta, autore di una pubblicazione monografica

proprio sulla Risiera”. Lo rende noto Enrico Bullian, consigliere

regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.

“Questa visita assume un valore speciale per pi? motivi: la

vicinanza temporale al Giorno della Memoria ci ricorda

l’importanza di riflettere su una delle pagine pi? oscure della

storia, affinch? orrori simili non si ripetano mai pi?; la

Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista in Italia

con forno crematorio, ? un monito vivo che deve rimanere impresso

nella coscienza della popolazione, a partire dai suoi

rappresentanti istituzionali”, aggiunge Bullian.

“Visitare un luogo come la Risiera significa comprendere non solo

le tragedie del passato, ma anche attualizzare il messaggio,

combattendo tutte le discriminazioni che furono alla base di quel

sistema concentrazionario e di annientamento. Tali

discriminazioni – conclude il consigliere – non sono state vinte

una volta per sempre, ma purtroppo tornano a riemergere e dunque

? fondamentale mantenerle sempre al di sotto di un livello di

guardia”.

