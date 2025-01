PRESENTATA A CA’ DEL POGGIO L’EDIZIONE 2025 DI CARNEVALI DI MARCA: 21 SFILATE, 7 EVENTI PER FAMIGLIE, 250 MILA SPETTATORI | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Comunicato Stampa

SEI WEEKEND DI FESTA PER

UN CARNEVALE DAVVERO DI

MARCA

Cento tra carri allegorici e gruppi mascherati, 9.000 fi guranti, 21

sfi late e sette eventi per famiglie, almeno 250 mila spettatori

attesi lungo strade e piazze della provincia: arriva la festa più

colorata dell’anno. E, come sempre, non dimentica la solidarietà .

Oggi la presentazione uffi ciale a Ca’ del Poggio

San Pietro di Feletto (Treviso), 25 gennaio 2025 – È qui la festa? Eccome se è qui.

Cento tra carri allegorici e gruppi mascherati, 9.000 figuranti, 21 sfilate e sette eventi

per famiglie che complessivamente coinvolgeranno 23 Comuni, almeno 250 mila

spettatori attesi lungo strade e piazze. Carnevali di Marca è pronta per un’altra

stagione da record.

L’edizione 2025 della rassegna promossa dall’associazione presieduta da Redo

Bezzo è già scattata domenica scorsa a Tarzo, dove seimila persone hanno

applaudito la tradizionale sfilata della Festa della Candelora. Rinviato per il

maltempo, invece, l’appuntamento di domani – domenica 26 gennaio – a Susegana.

Verrà recuperato in data da definire.

La nuova stagione di Carnevali di Marca – presentata oggi, sabato 25 gennaio, a Ca’

del Poggio Ristorante & Resort, a San Pietro di Feletto – si annuncia lunga e ricca

di eventi. C’è la tradizione: Tarzo ha festeggiato la 41^ edizione, a Sernaglia della

Battaglia si celebrerà la 75^, mentre Conegliano e Vittorio Veneto soffieranno

rispettivamente su 32 e 28 candeline. Ci sono le novità: il debutto di un evento per

famiglie a Mareno di Piave. E poi tante conferme: da Pieve di Soligo a Susegana, da

Godega S. Urbano a San Vendemiano, da Nervesa della Battaglia a Santa Lucia di

Piave, da Cordignano a Giavera del Montello, da Villorba a Pieve del Grappa, da Zero

Branco a Carbonera, da Zenson di Piave a Roncade, da Montebelluna a Farra di

Soligo, sino ad arrivare al gran finale di Treviso, il 4 marzo, giorno di Martedì Grasso.

“L’obiettivo dell’associazione Carnevali di Marca è il coinvolgimento del maggior

numero possibile di Comuni e cittadini, facendo rete in modo costruttivo e

continuativo, compatibilmente con la breve durata del periodo carnevalesco – spiega

Redo Bezzo, presidente dell’Associazione Carnevali di Marca, che in molti casi

affianca le Pro Loco nell’organizzazione degli eventi e a volte si fa essa stessa

promotrice dei singoli appuntamenti -. Il sostegno finanziario dei Comuni, la

sensibilità della Regione del Veneto, la collaborazione con le Pro Loco, la nuova

partnership con Unpli Treviso (rappresentata in conferenza stampa dal presidente

Giovanni Follador, ndr) e il supporto di vari sponsor permetteranno anche quest’anno

la realizzazione di spettacoli rinnovati e ricchi di idee, con una partecipazione di

gruppi, associazioni, scuole e parrocchie che, tra Sinistra e Destra Piave, supererà le

90 presenze”.

Carnevali di Marca sarà, come sempre, una festa per grandi e piccoli. “Come tutti gli

anni – continua Bezzo – l’ingresso alla sfilate sarà gratuito per consentire un maggior

coinvolgimento dei cittadini e in particolar modo dei più piccoli, che non saranno