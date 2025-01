(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Masaf: Tamara Papiccio eletta primo Vice Presidente dell’UET – Unione Europea del Trotto

L’Assemblea Generale dell’UET – Unione Europea del Trotto – riunita all’Ippodromo di Paris-Vincennes Hippodrome ha deliberato di conferire all’Italia e, in particolare, a Tamara Papiccio l’incarico di primo Vice Presidente dell’Associazione che raggruppa le autorità ippiche del trotto di 21 Paesi europei.

Un importante risultato per l’Italia e per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – guidato da Francesco Lollobrigida – e per la Direzione Generale per l’ippica che, in poco più di un anno di attività, è riuscita a riconquistare la fiducia del settore anche a livello internazionale. Dopo più di quindici anni, l’ippica italiana potrà tornare a svolgere un ruolo incisivo nel massimo organismo del trotto europeo.

Il Sottosegretario con delega all’ippica, sen. Patrizio La Pietra, ha voluto complimentarsi con Tamara Papiccio per la sua elezione “Questa nomina rappresenta un riconoscimento alle indiscutibili doti professionali della persona, ma anche un giusto riconoscimento al nuovo corso che il Masaf e la Direzione Ippica stanno imprimendo all’intero settore. Una svolta che ci viene riconosciuta a livello nazionale e ora anche internazionale con un incarico di prestigio e di grande responsabilità, che sicuramente sarà di stimolo e volano per una ulteriore crescita dell’intero settore ippico italiano”.