(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 GIUSTIZIA. PELLICINI (FDI), SU SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BRAVO LA RUSSA

“Ancora una volta il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha usato parole sagge per commentare la protesta della Associazione Nazionale Magistrati in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Presidente ha, infatti, affermato che vanno ricercati il dialogo e la concordia istituzionale, ma anche che debba essere rispettata la volontà del Parlamento. La dimostrazione che la riforma non è di parte e che non lede l’autonomia della magistratura, e’ giunta dalla posizione chiarissima degli avvocati, che non sono ne’ di destra, ne’ di sinistra. A Milano, al motto di Borrelli del 2002 ‘resistere, resistere, resistere’ lanciato dal consigliere del CSM Scalia, ha risposto il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia con ‘Procedere, procedere, procedere’ nella riforma della giustizia e nella separazione delle carriere, da sempre chiesta dalla avvocatura.

E’ quindi evidente che la riforma sia sostenuta da gran parte della società civile”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini componente della Commissione Giustizia Camera dei Deputati.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati