25 Gennaio 2025

GIUSTIZIA, M5S: DA NORDIO EN PLEIN DI FALLIMENTI, PROTESTANO TUTTI

ROMA, 25 gen. – “Il responsabile per la Giustizia del governo italiano, il ministro Nordio, ha raggiunto l’obiettivo disastroso di far arrabbiare tutti: oggi l’Italia assiste alla protesta della magistratura che denuncia gli attacchi inusitati che arrivano continuamente dal governo e un progetto unitario che vuole ridisegnare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, lamenta le troppe criticità nel processo telematico e segnala i vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili. Sempre oggi il ministro Nordio a Napoli ha potuto assistere alla protesta di alcuni precari dell’amministrazione giudiziaria. Due giorni fa un comunicato stampa dell’Unione Nazionale Camere Civili, dopo le tante manifestazioni di dissenso degli avvocati italiani, denunciava come si faccia fatica a riscontrare la formidabile accelerazione del processo civile di cui ha parlato Nordio in Parlamento, evidenziando invece un preoccupante rallentamento, soprattutto nei giudizi di pace, e una carenza strutturale che rischia di compromettere la credibilità dell’intera giustizia civile. Sulla situazione disumana nelle carceri è persino superfluo spendersi in resoconti, è sotto gli occhi di tutti. Il ministro che si occupa della Giustizia centra un formidabile en plein di fallimenti nel suo settore, a pagare il conto sono i cittadini che chiedono la certezza della pena, una giustizia veloce, efficiente, rispettosa dei diritti di tutti, piena dignità per ogni persona”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

