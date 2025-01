(ARC) Ambiente: Scoccimarro, ok Giunta a istituzione geoparco Carso-Kras

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

candidatura Unesco

Pordenone, 25 gen – Il geoparco regionale del Carso-Kras ora ?

realt?. Con l’approvazione da parte della giunta regionale di una

apposita delibera, su proposta dell’assessore per la Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro, ? stato dato il via libera

all’istituzione del sito e alla definizione delle sue

caratteristiche tecniche. “Questo ? un primo passo importante –

ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo Fedriga al termine della

riunione di Giunta – verso la futura costituzione del geoparco

transfrontaliero; il nostro pi? ampio progetto ? infatti quello

di candidare questa entit? sovranazionale affinch? possa entrare

a far parte dei geoparchi dell’Unesco”.

Il provvedimento definisce innanzitutto il perimetro del

Geoparco, comprendente i territori dei Comuni di Doberd? del

Lago-Doberdob, Duino Aurisina-Devin Nabre?ina, Fogliano

Redipuglia, Monfalcone, Monrupino-Repentabor, Ronchi dei

Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle-Dolina, San Pier

d’Isonzo, Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci, Sgonico-Zgonik e

Trieste. Per quanto riguarda invece la gestione del sito,

l’attivit? verr? compiuta tramite il Servizio geologico della

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile ma potr? realizzarsi anche mediante la stipula di una

convenzione con i Comuni di Monfalcone e San Dorligo della

Valle-Dolina o l’affidamento di un servizio con le procedure

previste dalla normativa di settore.

“Sempre il Servizio geologico della Direzione centrale difesa

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – spiega

Scoccimarro – si occuper? di definire la strategia di sviluppo

sostenibile del geoparco attraverso la predisposizione e la

successiva approvazione del progetto di valorizzazione e gestione

del sito. Gli obiettivi da perseguire saranno la tutela dei

geositi compresi nel geoparco, ma anche lo sviluppo della

didattica, della ricerca e della partecipazione. Inoltre si

punter? a promuovere il geoturismo e lo sviluppo del territorio

regionale attraverso il rafforzamento e consolidamento della

specifica e la valorizzazione dei prodotti del territorio, delle

tradizioni ed usanze locali ed infine alla pianificazione e

programmazione delle iniziative e degli strumenti di

comunicazione al pubblico dell’attivit? del geoparco”.

Inizialmente la sede amministrativa del Geoparco del Carso-Kras ?

stata individuata negli uffici del Servizio geologico della

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile della Regione; la sede operativa invece viene

istituita al Centro didattico naturalistico di Basovizza,

Trieste, salvo diversi accordi in sede di stipula della

convenzione con i Comuni di Monfalcone e San Dorligo della

Valle-Dolina. Infine viene istituita la rete dei comuni, tra

quelli il cui territorio ? interessato dalla perimetrazione del

sito; il Servizio geologico della Direzione centrale difesa

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile provvede al

coordinamento delle attivit? della rete, finalizzate allo scambio

di informazioni e coinvolgimento nella predisposizione del

progetto di valorizzazione e gestione nonch? nella programmazione

delle iniziative.

