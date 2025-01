(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 APREA (FI): BENE BERNINI SU IMPEGNO SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI. DAL PD POLEMICHE PRETESTUOSE

“Come spesso accade, il Pd a partire dalla segretaria Schlein piuttosto che entrare nel merito dei temi, preferisce fare propaganda e speculazione politica sulla pelle degli studenti. Ha fatto bene, il ministro Anna Maria Bernini, a sottolineare l’impegno suo e del ministero dell’Universitá per sostenere, con oltre 130 milioni, i ragazzi promuovendo azioni per il supporto psicologico all’interno degli atenei. Uno sforzo orientato a migliorare sempre di più la vita degli studenti nelle nostre università. All’ideologia e alla propaganda, Bernini e il governo dimostrano di preferire i fatti”. Così in una nota Valentina Aprea, responsabile del dipartimento istruzione di Forza Italia

