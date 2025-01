Trump: “Tagli ai prezzi del petrolio dell’OPEC per fermare la crisi in Ucraina”

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che una riduzione significativa del prezzo del petrolio da parte dell’OPEC potrebbe portare alla fine del conflitto in Ucraina. Parlando ai giornalisti, Trump ha indicato il prezzo elevato del petrolio come uno dei fattori chiave che alimentano la crisi.

“Vogliamo vedere l’OPEC abbassare il prezzo del petrolio, e questo fermerà automaticamente la tragedia che sta avendo luogo in Ucraina,” ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa.

Secondo Trump, il prezzo elevato del petrolio sta giocando un ruolo strategico nel prolungare il conflitto. “Un modo per fermarla rapidamente,” ha spiegato il presidente, “è che l’OPEC smetta di fare così tanti soldi e abbassi il prezzo del petrolio, perché lo hanno bello alto, e se lo tieni alto, quella guerra non finirà così facilmente.”

L’implicazione è che una riduzione dei prezzi energetici potrebbe colpire le risorse economiche utilizzate per sostenere il conflitto, spingendo le parti coinvolte verso una risoluzione più rapida.

Le osservazioni di Trump potrebbero aumentare le pressioni sull’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), che è stata spesso criticata in passato per il controllo esercitato sui prezzi globali dell’energia. La Casa Bianca ha già segnalato in precedenza la volontà di intervenire sui mercati petroliferi per contrastare gli effetti economici globali delle tensioni geopolitiche.

La guerra in Ucraina continua a essere un punto focale delle politiche internazionali, con un impatto significativo sul mercato energetico globale. I prezzi elevati del petrolio e del gas sono stati citati come un’arma economica nel contesto del conflitto, con l’energia che svolge un ruolo centrale nei finanziamenti delle operazioni militari.

Le osservazioni di Trump potrebbero generare scetticismo tra gli analisti e i leader globali. Alcuni potrebbero mettere in dubbio l’efficacia di questa strategia nel risolvere il conflitto, sottolineando che la guerra in Ucraina è radicata in questioni geopolitiche e territoriali più profonde, difficilmente influenzabili unicamente dalle dinamiche del mercato petrolifero.

Le dichiarazioni del presidente Trump riflettono un approccio diretto e pragmatico, tipico del suo stile politico, che mira a utilizzare leve economiche per influenzare gli sviluppi geopolitici. Resta da vedere se l’OPEC risponderà a questa richiesta e se una riduzione del prezzo del petrolio avrà davvero l’effetto sperato sulla crisi ucraina.