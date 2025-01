(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Rampelli partecipa alla Cerimonia in occasione dell’82° anniversario della Battaglia di Nikolajewka – 24° edizione in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia – Domenica 26 ore 10.45

Domenica 26 gennaio, alle ore 10.45, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, depone una corona a Roma, presso il cippo commemorativo del Giardino dei Caduti e Dispersi in Russia (via Cassia 737), e interviene alla 24° edizione della cerimonia in ricordo dei Caduti e Dispersi in Russia, in occasione dell’82° anniversario della Battaglia di Nikolajewka.

