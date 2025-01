(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Migranti: Ruotolo (PD), America di Trump non è più quella dei diritti umani

e civili

“Altro che Casa Bianca. Donald Trump lo aveva detto in campagna elettorale

e lo ha mantenuto. La Casa Bianca ha postato sui social media questa

terribile fotografia. Incatenati, volutamente incatenati, gli immigrati

vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in

sovrimpressione ‘I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta,

promessa mantenuta’. Atroce questa foto e terribile la parola deportazione.

Questa di Donald Trump non è più l’America dei diritti umani e dei diritti

civili”.

Così in un post su Facebook Sandro Ruotolo, componente della segreteria

nazionale del PD ed europarlamentare, in riferimento alla foto postata su X

dalla Casa Bianca, che ritrae una fila di immigrati in manette e in catene

in attesa di essere imbarcati su un aereo cargo militare.

