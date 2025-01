Messa questa mattina al San Giuseppe di Empoli in memoria di Mons. Agostino Cecchin. “Molto più di un parroco. Era un amico”

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Messa questa mattina al San Giuseppe di Empoli in memoria di Mons. Agostino Cecchin

È stato il cappellano degli ospedali di Fucecchio, San Miniato ed Empoli

“Molto più di un parroco. Lo ricordiamo con gratitudine”

Empoli – Si è tenuta questa mattina al San Giuseppe di Empoli la Messa in ricordo di Mons. Agostino Cecchin che ha svolto il suo ministero in ospedale. “A un anno dalla sua scomparsa – ha ricordato l’attuale parroco Don Nicola – ricordiamo don Agostino con affetto e gratitudine. La sua presenza vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto” .

Per i pazienti degli ospedali di Fucecchio, San Miniato ed Empoli, Don Agostino è stato molto più di un parroco. “ Era un amico e un punto di riferimento per chi soffriva – ha sottolineato ancora Don Nicola – Nei suoi anni di cappellano in questi ospedali portava conforto con una discrezione rara, offrendo una presenza capace di alleviare il peso della malattia e creando legami che spesso proseguivano anche dopo la degenza. La sua attenzione non si limitava agli ammalati: si prendeva cura di ogni aspetto della sua comunità”.

Ha preso parte alla Messa in ricordo di Mons. Cecchini nella cappella dell’ospedale, una rappresentanza della Direzione sanitaria del San Giuseppe.

