(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 MAFIA, M5S: SOLIDARIETÀ A PALAZZOLO, SERVE MODIFICA ERGASTOLO OSTATIVO

ROMA, 24 gen. – “Al giornalista Salvo Palazzolo vanno la nostra piena solidarietà e il massimo sostegno a nome di tutto il M5S. Palazzolo è un cronista antimafia in prima linea, impegnato da tempo a denunciare nomi e malefatte di Cosa Nostra. I tanti articoli che ha scritto recentemente sulle assurde scarcerazioni di boss di primo piano della mafia militare palermitana sono un contributo fondamentale per alzare l’attenzione dell’opinione pubblica su un problema enorme: bisognerebbe intervenire con la massima urgenza per non aggravare ulteriormente la situazione, passando dall’attuale stillicidio al pericolo di una prossima slavina, modificando e rafforzando il regime dell’ergastolo ostativo, peraltro pesantemente indebolito dalla legge del governo Meloni del 2022. Il Movimento 5 Stelle è stata l’unica forza politica a presentare una raffica di emendamenti finalizzati ad evitare che la nuova legge provochi ulteriori uscite dal carcere di boss mafiosi e stragisti rimasti fedeli alla cultura dell’omertà e silenti sui loro patrimoni occultati. Ma tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati dalla maggioranza che ha allargato le maglie oltre ogni misura, riservando ai mafiosi condannati definitivi che non collaborano un trattamento quasi equivalente a quelli che collaborano, con grave disincetivazione delle collaborazioni e incentivazione dell’omertà mafiosa. Quindi siamo pienamente solidali con Palazzolo che con le sue inchieste sta evidenziando la pericolosità di vari efferati boss a piede libero nelle terre di mafia”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nella commissione Antimafia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle