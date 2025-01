(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Il pres. Schuler a Dachau alla commemorazione delle vittime del nazismo

**Il presidente del Consiglio provinciale ha partecipato all’iniziativa del Landtag bavarese: “Commemorare significa per noi non solo ricordare le vittime, ma anche prendere una posizione chiara contro l’odio, l’intolleranza e la violenza – qui in Alto Adige, in Europa e nel mondo”, così Schuler.**

Nel 2025 ricorre l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale e della liberazione del lager nazista di Dachau. Per celebrare la ricorrenza, su iniziativa del Landtag bavarese è svolta ieri al Castello di Dachau una cerimonia di commemorazione delle vittime del nazismo cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Arnold Schuler.

“Guardare ai capitoli più oscuri della storia ci sollecita a non perdere mai di vista la nostra responsabilità di preservare la dignità umana e la pace nella nostra società”, così Schuler al termine in merito alla cerimonia inaugurata dalla presidente del Landtag bavarese Ilse Aigner. “Per l’Alto Adige, come parte dell’Europa, ricordare le vittime del nazionalsocialismo è un compito che non solo ci ricorda il passato, ma ci impegna anche per il futuro”, aggiunge il presidente riferendosi anche alla Giornata della Memoria che si celebra lunedì prossimo, 27 gennaio: “Ci ricorda infatti che la libertà e i diritti di ogni individuo devono essere sempre difesi. Per noi commemorare significa per noi non solo ricordare le vittime, ma anche prendere una posizione chiara contro l’odio, l’intolleranza e la violenza – qui in Alto Adige, in Europa e nel mondo”.

Durante la commemorazione sono intervenuti il Ministro presidente bavarese Markus Söder, il consigliere del Landtag bavarese Karl Freller, direttore della Fondazione Monumenti commemorativi della Baviera, il sindaco di Dachau Florian Hartmann e David Husarek, nipote del sopravvissuto Paul Husarek

