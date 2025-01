CS: A SICILY BY CAR IL PREMIO «IMPRESA UMANA» 2024 PER LA SOSTENIBILITA’ E IL BENESSERE SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 A SICILY BY CAR IL PREMIO «IMPRESA UMANA» PER LA

SOSTENIBILITA’ E IL BENESSERE SOCIALE

Palermo, 24 gennaio 2025

Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori

nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha ricevuto il prestigioso Premio Impresa Umana 2024 nel corso

della cerimonia tenutasi nella serata di ieri a Milano presso l’Abbazia di Mirasole, organizzata da Economy Group.

Il riconoscimento è stato assegnato alle imprese che, oltre a raggiungere solidi risultati economici, si distinguono

per l’impegno verso la sostenibilità e il benessere sociale.

Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car ha sottolineato l’importanza di un approccio

imprenditoriale che non si limiti solo alla crescita economica, ma che contribuisca anche a migliorare le condizioni

di vita delle persone e delle comunità. “Fare impresa comporta delle responsabilità che non si limitano ai risultati

economici, ma si estendono anche alle ricadute sociali di cui l’impresa è responsabile. Generare profitto significa

anche generare benessere per la società”, ha dichiarato Dragotto durante la cerimonia, ribadendo l’impegno di

Sicily by Car nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’evento ha visto la partecipazione di personalità di rilievo, tra cui Corrado Passera, CEO di Illimity Bank, Diva

Moriani, fondatrice di Dynamo Camp, e Maria Rita Parsi, psicopedagogista e membro del Comitato Onu per i diritti

dei minori. All’evento ha partecipato anche Gigi d’Alessio con cui Sicily by Car sta portando avanti il progetto per

la realizzazione di un padiglione ospedaliero a Palermo dedicato alle malattie rare in età pediatrica attraverso il

concerto Gigi&Friends, che avrà luogo il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera.

Il premio riconosce l’impegno della società nella promozione della sostenibilità sociale e ambientale, valori che da

sempre orientano la sua azione. Questo risultato si inserisce in un percorso che vede Sicily by Car protagonista

nel proprio settore, ma anche come esempio di responsabilità sociale e di impegno verso un futuro più equo e

inclusivo e conferma la propria posizione di leadership come modello di impresa responsabile, capace di coniugare

risultati economici con un impatto positivo sulla società.

ABOUT SICILY BY CAR

termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza

geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza capillare nelle

città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire una gestione efficace ed

efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le informazioni commerciali e del parco

auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e periodo.

SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio

car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea,

Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in Albania con

la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e

Montenegro tramite partnership commerciali.

L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i

Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per la

realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:

• PARTNERSHIP commerciali con player locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti. Un