1° comunicato stampa del 24.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

TEANO. MINACCIA DI SPARARE ALLE GAMBE I VICINI DI CASA E POI, A SCOPO

INTIMIDATORIO, ESPLODE UN COLPO DI FUCILE IN ARIA. 69ENNE ARRESTATO.

Erano le 23.30 di ieri 24 gennaio quando i carabinieri della sezione

radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti in Teano per una

richiesta d’intervento da parte di un 47enne e della sua compagna che, poco

prima, erano stati aggrediti dal 69enne, vicino di casa che li avrebbe anche

minacciati di sparargli alle gambe.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta in

strada al culmine di una lite scaturita per motivi di vicinato.

La coppia, visibilmente spaventata, ha riferito ai militari dell’Arma

intervenuti che, nei momenti successivi al litigio, mentre rientravano nella

loro abitazione avevano udito l’esplosione di un colpo di arma da fuoco

provenire dall’abitazione dell’aggressore.

E’ quindi scattata la perquisizione presso l’abitazione del 69enne al

termine della quale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due fucili,

uno calibro 28, marca Beretta, nascosto sotto un tavolo all’interno del

ripostiglio e uno calibro 12, marca Castellani, nascosto sotto il letto

della camera matrimoniale che, all’atto del ritrovamento, emanava ancora un

forte odore di polvere da sparo. Sul comodino della medesima camera da letto

i carabinieri hanno rinvenuto anche un bossolo di una cartuccia esplosa che

anch’essa emanava un forte odore di polvere da sparo. Le armi e le munizioni

illegalmente detenute sono state sottoposte a sequestro.

L’uomo, che all’atto dell’arrivo dei militari presso quell’abitazione aveva

negato di possedere delle armi, è stato tratto in arresto e posto ai

domiciliari. Il 69enne dovrà rispondere di detenzione e porto in luogo

pubblico di armi e minaccia.