(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Un anno di eccellenza nell’Accesso Vascolare: successi e innovazione al Pronto Soccorso di Tradate.

Il Pronto Soccorso di Tradate, diretto dalla Dott.ssa Cristina Valli, è da sempre in prima linea nella gestione di tutte le urgenze-emergenze sanitarie, in stretto coordinamento con il servizio d’emergenza territoriale, quali maxi-emergenze, infortuni sul lavoro, incidenti stradali ed ogni urgenza clinica. Nel perseguire la sua mission, si avvale di importanti tecnologie diagnostico-strumentali che assicurano la possibilità di eseguire le indagini più approfondite con una cura mirata ed una tempestività di intervento in relazione alla gravità della situazione patologica del paziente.

Inoltre, da un anno, grazie al costante impegno di tutto il personale sanitario afferente alla struttura, ha preso il via un’importante iniziativa dedicata all’ottimizzazione della gestione degli accessi vascolari, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti.

In 12 mesi di attività, il team multidisciplinare dedicato agli accessi vascolari ha eseguito con successo oltre 200 impianti di dispositivi vascolari a medio e lungo termine.

L’implementazione di queste procedure avanzate ha portato a significativi miglioramenti, ad esempio la riduzione delle complicanze come trombosi, infezioni e flebiti, grazie all’utilizzo di tecniche ecoguidate e protocolli standardizzati e il miglioramento del comfort del paziente, attraverso l’offerta di diverse tipologie di accesso vascolare che consentono di personalizzare la scelta in base alle esigenze cliniche del singolo, riducendo il numero di tentativi di venipuntura e il disagio associato. Inoltre, l’efficienza del team dedicato ha consentito una gestione più rapida e sicura degli accessi vascolari, con conseguente riduzione dei tempi di attesa e miglioramento del flusso di lavoro del Pronto Soccorso.

“Questo successo è il risultato di un approccio multidisciplinare che coinvolge medici, infermieri e personale di supporto, uniti da un costante impegno nella formazione e nell’aggiornamento professionale – commenta la Dott.ssa Cristina Valli, Direttore del Pronto Soccorso di Tradate – Un ringraziamento speciale va a tutto il team per la dedizione e la competenza dimostrata. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di continuare ad innovare e a migliorare, offrendo ai nostri pazienti un servizio di eccellenza nell’ambito degli accessi vascolari”.

Dott.ssa Eleonora Rizzardini

URP e Comunicazione

ASST Sette Laghi – Varese