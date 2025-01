UE, DE MEO (FI-PPE): TIMMERMANS-GATE, COMMISSIONE CHIARISCA

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

“Le notizie emerse sul cosiddetto Timmermans-gate sono preoccupanti e richiedono chiarezza immediata. L’ipotesi che la Commissione Europea, attraverso un fondo multimiliardario, abbia finanziato lobby ecologiste per orientare il dibattito sull’agricoltura e imporre forzatamente politiche green rappresenta un potenziale colpo gravissimo alla trasparenza e alla democrazia europea”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo. “Come Forza Italia e PPE – sottolinea – abbiamo più volte denunciato che le politiche green promosse durante la scorsa legislatura, in particolare dal Commissario Socialista Timmermans, hanno spesso ignorato il contesto socio-economico degli Stati membri danneggiando le nostre filiere produttive, specialmente quelle agricole e industriali. La vicenda dello stop ai motori endotermici entro il 2035 è solo uno degli esempi di decisioni calate dall’alto e lontane dalla realtà”. “Se quanto riportato dall’inchiesta venisse confermato, ci troveremmo di fronte non solo a un abuso di risorse pubbliche, ma anche a una gravissima interferenza nei processi democratici. È fondamentale che la Commissione faccia piena luce su questa vicenda e attendiamo chiarimenti anche dal gruppo dei Socialisti, visto il ruolo di primo piano avuto dal Commissario Timmermans. L’Ue deve essere un’istituzione vicina ai cittadini, non alle lobby”, conclude De Meo.