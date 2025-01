(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 TELEGRAPH,BIGNAMI(FDI)RIVELAZIONI SCONCERTANTI, IN EUROPA BASTA A

SCELLERATE POLITICHE GREEN

“Che le politiche green avessero conseguenze devastanti per la nostra

economia lo avevamo già appurato, ma le rivelazioni del quotidiano olandese

The Telegraph e le ammissioni dello stesso commissario al bilancio Ue

Serafin sono decisamente sconcertanti. Frans Timmermans, già vicepresidente

esecutivo della Ue con delega ai cambiamenti climitici, è lo stesso a causa

del quale l’Europa si sta trasformando in un deserto industriale e in un

mondo in cui l’agricoltura tradizionale tende a scomparire a favore di

farine di grilli. E per noi tutto questo è inaccettabile. Pagare lobby e

pressare parlamentari perché politiche verdi abbiano il via è gravissimo.

Ecco perché anche e soprattutto in Europa la voce di Fratelli d’Italia si

farà sentire per dire basta a politiche scellerate che devastano la nostra

economia, le nostre imprese, i nostri prodotti e che tutto difendono

fuorché l’ecosistema e l’ambiente, ma solo il portafoglio di alcuni. Ecco

perché riteniamo necessario e urgente fare chiarezza”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 23 gennaio 2025