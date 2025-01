(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 **Memoria, il Pegaso d’Oro a Andra e Tatiana Bucci. La cerimonia al Meeting

con le scuole**

/Scritto da Redazione, giovedì 23 gennaio 2025/

Il Pegaso d’oro ad Andra e Tatiana Bucci, in onore della loro

insostituibile opera di testimonianza e Memoria attiva. Lo ha deciso

lunedì scorso la giunta regionale. Il massimo riconoscimento della Regione

Toscana alle due sorelle scampate agli orrori della Shoah e delle

persecuzioni del nazismo e del fascismo sarà consegnato dal presidente

Eugenio Giani nel corso del Meeting del Giorno della Memoria in programma

domani, venerdì 24 gennaio, al Teatro del Maggio di Firenze.

Non è la prima volta che le sorelle Bucci, che per molti anni hanno

accompagnato ragazze e ragazzi sul Treno della Memoria, ricevono

un’onoreficenza regionale. Era già avvenuto nel 2019, quando a loro e ad

altri sopravvissuti alle deportazioni e persecuzioni nazifasciste (Marcello

Martini, Vera Michelin Salomon, Kitty Braun, Vera Vigevani Jarach, Gilberto

Salmoni e Antonio Ceseri) fu consegnata la Medaglia d’oro “Pegaso” per

aver “ispirato migliaia di giovani toscani a riflettere sulle conseguenze

delle leggi razziali, dell’indifferenza, del razzismo, del fascismo e della

sua terribile guerra”.

Ora, il massimo riconoscimento della Toscana, in occasione del’80°

anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz, dove da bambine

furono deportate, riuscendo poi a salvarsi dagli esperimenti di Mengele.

Il Meeting del “Giorno della Memoria” – La consegna del Pegaso alle

sorelle Bucci avverrà domani durante l’evento che la Regione organizza con

le studentesse e gli studenti delle scuole toscane in prossimità del 27

gennaio per celebrare il Giorno della Memoria. L’edizione 2025 del Meeting,

al via dalle 9.15, sarà ospitata nell’auditorium del Teatro del Maggio

fiorentino.

Dal titolo “La Memoria della Liberazione. L’ordine nazifascista, le

deportazioni, la Liberazione” è organizzato dalla Regione Toscana

assieme a Fondazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria

Toscana e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, con

la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e nell’ambito di

GiovaniSì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Si

terrà in modalità mista. La sala sarà gremita da ragazze e ragazzi

provenienti da tutta la Toscana e in migliaia di collegheranno on line per

seguire la diretta streaming.

Anche quest’anno il Meeting del Giorno della Memoria sarà un viaggio – tra

voci, musica e video – per far conoscere l’abisso più profondo toccato

dell’umanità, l’orrore dei progetti di sterminio degli ebrei e

dell’universo concentrazionario del nazismo e del fascismo: il dramma della

Shoah, la deportazione di oppositori politici, internati militari italiani,

comunità LGBTQIA +, rom e sinti, persone con disabilità o problemi

psichici. A condurre ci saranno Luca Bravi, dell’Università di Firenze, e

Chiara Brilli, vicepresidente dell’Associazione Stampa Toscana e direttrice

editoriale di Controradio.

Tra gli ospiti, Annalisa Savino, la dirigente scolastica del Liceo

scientifico Leonardo da Vinci di Firenze che, dopo le violenze commesse da

un gruppo di giovani di estrema destra, scosse l’opinione pubblica con una

meravigliosa lettera indirizzata alle sue studentesse e ai suoi studenti.

Tornerà Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, che

interpreterà il canto ebraico El Male Rachamim e si esibirà assieme

all’Orchestra Multietnica di Arezzo e l’Alexian Group di Santino Spinelli.

In apertura del Meeting anche l’intervento di Padre Bernardo Gianni, Abate

di San Miniato al Monte e tenace costruttore di pace, che si soffermerà

proprio sull’importanza e sull’attualità di questo impegno.

Ad aprire la scaletta degli interventi l’assessora a istruzione e cultura

della Memoria della Regione Toscana Alessandra Nardini. Seguiranno poi i

saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani, della sindaca di Firenze

Sara Funaro, del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ernesto

Pellecchia, della presidente del Parlamento regionale degli studenti Sofia

Canovaro, e del vice Presidente Vicario Teatro del Maggio Musicale

Fiorentino Valdo Spini.

Chiusura intorno alle ore 12,30 con Ugo Caffaz, consulente dell’assessora

Nardini per le politiche della Memoria e coordinatore di molte edizioni del

Treno della Memoria della Regione Toscana.

Sarà possibile seguire il Meeting in streaming:

http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=V5Ea2+WNsEKXF3KExz2TylDGVl4kabSWvKLJvUCS6+PReaX0w/AdPbjfeig/QH/E

Il programma del Meeting