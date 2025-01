FI: Sabato 25 gennaio a Milano convegno “Un piano industriale per Italia e Europa”

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

MUSEO NAZIONALE

SCIENZA E TECNOLOGIA

LEONARDO DA VINCI

SABATO

25 GENNAIO

ORE 9.30

UN PIANO

INDUSTRIALE

PER L’ITALIA E

PER L’EUROPA

LE SFIDE E LE PROPOSTE PER LA COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE,

LA CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE

Presenta Stefano Zurlo, inviato speciale de Il Giornale

9.30 Saluti di Benvenuto

Alessandro Sorte, Coordinatore FI Regione Lombardia

Cristina Rossello, Coordinatore FI Milano

9.45 Apertura Lavori e Introduzione

Maurizio Casasco, Responsabile Nazionale Dipartimento Economia FI

10.00 Il Valore Industriale, Economico e Politico dell’Italia nel mondo

Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e per la

Cooperazione Internazionale e Segretario di Forza Italia

10.30 Europa e Industria: un Nuovo Assetto Competitivo

Antonio Gozzi, Presidente Federacciai, special advisor con deleghe all’autonomia

strategica europea, Piano Mattei di Confindustria

10.45 Riformare per competere

Antonio D’Amato, CEO SEDA International Packaging Group

11.00 Industria Farmaceutica: Priorità per Crescita, Innovazione e Salute

Marcello Cattani, CEO Sanofi Italia, Presidente Farmindustria

11.15 Moda: lo Stile Italiano nel mondo è ancora vincente?

Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Brunello Cucinelli S.p.A.

11.30 Automotive: Quale Strategia per uscire dalla crisi?

Luca de Meo, CEO Renault, già Presidente ACEA

11.45 Transizione Energetica: Quale Strategia?

Paolo Scaroni, Presidente ENEL

12.00 I Limiti Regolatori e Oneri dell’ Energia

Massimo Beccarello, Università Bicocca-Responsabile CESISP (Centro Studi in

Economia e Regolazione dei Servizi, dell’industria e del Settore Pubblico)

12.15 Politiche Energetiche per la Transizione e l’Industria

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

12.30 Le PMI Italiane e Europee, tra mutazione dei mercati e competitività

Marco Mariotti, CEO Sidermariotti, Vice Presidente Unionmeccanica Confapi

12.45 Economia dello Spazio: Opportunità e Nuovi Equilibri

Marco Lisi, Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana

13.00 Competitività e semplificazione: il modello tedesco

Fabian Wendenburg, amministratore delegato della Mittelstands- und

Wirtschaftsunion (MIT) e Membro CDU

13.15 Criticità Opportunità e Rilancio

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria

13.30 LUNCH BREAK

LAVORO, FISCO E CREDITO

14.30 Un Rapporto di Efficienza tra Fisco e Impresa

Francesca Mariotti, già Direttore Generale Confindustria

14.45 Un Rapporto Moderno tra Impresa e Sindacato

Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL

15.00 Interviene

Antonio Patuelli, Presidente ABI

PROSPETTIVE E PRIORITA’ IN EUROPA E IN ITALIA

Modera Stefano Zurlo, inviato speciale de Il Giornale

15.15 Europa

Fulvio Martusciello, Capo delegazione FI al Parlamento Europeo

Letizia Moratti, Presidente Consulta FI, Commissione per l’Industria, la Ricerca e

l’Energia al Parlamento Europeo

Massimiliano Salini, Vice Presidente PPE Europarlamento, Commissione per

l’Industria, la Ricerca e l’Energia al Parlamento Europeo

15.45 Italia

Paolo Barelli, Capogruppo FI Camera dei Deputati

Maurizio Gasparri, Capogruppo FI Senato della Repubblica

Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy

16.15 Conclusioni

Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e per la

