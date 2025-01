COMUNICATO STAMPA – Lavori in Via Oberdan, chiusura temporanea al transito

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 *Lavori in Via Oberdan, chiusura temporanea al transito*

*Per un intervento improrogabile è prevista una chiusura temporanea di tre

ore nella mattina di venerdì 24 gennaio. Chiuso al transito anche Corso

Mazzini *

A causa di improrogabili interventi si informa che nella giornata di

domani, venerdì 24 gennaio, via Oberdan sarà chiusa dalle ore 8 alle ore 11

per la necessaria e tempestiva manutenzione alla gronda di un palazzo.

Conseguentemente Corso Mazzini sarà anch’esso chiuso al transito.

L’eventuale accesso è movimentato da movieri della ditta. Si prega di

prestare attenzione alle modifiche della viabilità in loco e di seguire le

indicazioni ivi presenti.

Comune Figline e Incisa Valdarno