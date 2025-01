CLEMENTE MASTELLA: SONO STATO RICOVERATO IN OSPEDALE 8 GIORNI PER UNA BRUTTA POLMONITE, NON HO AVUTO PAURA MA ALLA MIA ETA’… (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

“Ho avuto una brutta polmonite una ventina di giorni fa, sono stato

ricoverato in ospedale per otto giorni al Gemelli di Roma e sono uscito da

poco. Non ho avuto paura però, alla mia età succede che prima o poi…ma come

diceva Andreotti, meglio più tardi possibile.Invito tutti a stare più

attenti perché è una brutta epidemia”. Il racconto è di Clemente Mastella,

ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, dove ha raccontato a Geppi

Cucciari e Giorgio Lauro i recenti problemi di salute che ha dovuto

superare.

