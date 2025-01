(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 UCRAINA. LOPERFIDO (FDI), SOSTEGNO, PACE E RICOSTRUZIONE AL CENTRO DELL’IMPEGNO ITALIANO

“Fratelli d’Italia ribadisce il forte impegno dell’Italia a fianco del popolo ucraino, confermando il sostegno militare, umanitario e diplomatico in una risoluzione che rinnova la solidarietà verso Kiev e condanna fermamente l’aggressione russa. La politica estera di Fratelli d’Italia è coerente e lineare fin dal primo giorno dell’aggressione russa all’Ucraina ed è proseguita e fortemente sostenuta dal Governo Meloni. Difendere l’Ucraina significa difendere i principi di sovranità, libertà e sicurezza internazionale. Esprimo soddisfazione per la chiarezza e la determinazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi in Parlamento ha ribadito l’impegno fermo dell’Italia a sostenere l’Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta. Il nostro supporto continuerà anche oltre, con il contributo alla ricostruzione e alla difesa dei principi democratici che ispirano l’Italia e l’Unione Europea. L’Italia conferma così la propria posizione salda e autorevole in ambito internazionale, a fianco dell’Ucraina e a difesa della pace e della sicurezza globale”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, componente della Commissione Difesa e Segretario della Commissione Esteri.

