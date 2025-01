(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

SUD, M.MATERA (FDI): GRAZIE ALLA POLITICA GOVERNO MELONI, SEMPRE PIU' CENTRALE

“Con un ulteriore gettito di 300 milioni di euro stanziato per il Sud, il Governo Meloni ed il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso hanno ancora una volta, in maniera concreta, dimostrato l’impegno e l’attenzione nei confronti del Mezzogiorno d’Italia. Grazie a tutti questi interventi messi in campo, il divario tra Nord e Sud si assottiglia sempre di più. Il Sud sempre più protagonista del futuro del Paese, con un assetto imprenditoriale in continua crescita. Gli obiettivi sono chiari e gli imprenditori sono pronti a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dallo sviluppo tecnologico. Il riscatto meridionale prende sempre più corpo e noi continueremo a lavorare rafforzando questa parte dell’Italia, vittima di anni di politica miope”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanza

