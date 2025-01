Save the date: “@Migrazione, da fenomeno sociale a fattore identitario”. – giovedì 23 gennaio alle ore 09.00, a Palazzo Wedekind (P.zza Colonna, 336 Roma).

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 migrazione

da fenomeno sociale a fattore identitario

23 gennaio 2025 – ore 9.00 | PALAZZO WEDEKIND – Piazza Colonna, 366 – ROMA

WELCOME COFFEE

APERTURA LAVORI

SALUTI ISTITUZIONALI

Gabriele Fava, Presidente INPS

Introduzione di Paolo Pagliaro – Direttore Agenzia 9Colonne

INTERVENTO

Delfina Licata, Sociologa delle migrazioni – Fondazione Migrantes

“L’altra Italia: transnazionalità, interculturalità, complessità” Dati generali sui movimenti

migratori dall’Italia all’estero. Focus su giovani e donne.

INTERVENTO

Prof Toni Ricciardi, Storico delle migrazioni, Université de Genève e Fondazione Migrantes

“Tornare in Italia: il rientro come “rimborso” postumo per un territorio sempre più spopolato”.

Riflessioni sul tema dei rientri dal punto di visto storico e sociologico

INTERVENTO

Susanna Thomas, Direzione Centrale Pensioni INPS

“I pensionati che emigrano all’estero: sempre meno italiani e sempre più stranieri”

INTERVENTO

Massimo Colitti, Dirigente Area Pensioni in regime internazionale e pagamento delle pensioni

all’estero INPS

“Pensioni pagate all’estero e pensioni in regime internazionale: facciamo chiarezza”

CONCLUSIONI di Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore generale Fondazione Migrantes

11.30

TAVOLA ROTONDA

L’Italia che vogliamo: giovane, dinamica e inclusiva

L’impatto della tecnologia nel mondo del lavoro, nelle nuove migrazioni, in particolare dei giovani e delle

donne: uno sguardo al futuro e i possibili effetti sul territorio e sulle pensioni.

INTERVENGONO:

S.E. mons. Gian Carlo Perego, Presidente Fondazione Migrantes

Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS

Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie – MAECI

Vito La Monica, Direttore Centrale Pensioni INPS

Giustina Orientale Caputo, Professoressa associata di Sociologia del lavoro presso il Dipartimento

di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli

12.30

BUFFET

Modera Fabio INSENGA – Vice Direttore ADN Kronos