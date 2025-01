Lista Esperte/i Luiss prospettive Amministrazione Trump

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

LISTA ESPERTE/I LUISS

Per un commento o un’analisi

ecco le e i docenti della Luiss Guido Carli

IL NUOVO VOLTO DELL’AMERICA DI DONALD TRUMP

Dazi | Politica estera, di sicurezza e politiche migratorie

Politiche ambientali e digitali | Istituzioni e comportamenti politici USA

Altre iniziative politiche

Dazi

Esempio di temi

Antonio Majocchi

Prorettore per l’Internazionalizzazione

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

Temi: scambi UE-USA, dazi e commercio internazionale

Esempio di intervista

Silvia Menegazzi

Docente di Relazioni internazionali e Studi dell’Asia

Temi: Competizione economica USA-Cina

Marcella Panucci

Docente di Politica industriale europea

Temi: Politiche industriali, antitrust e regole della concorrenza, Organizzazione mondiale del commercio

Politica estera, di sicurezza e politiche migratorie

Esempio di intervista

Enzo Moavero Milanesi

Professore Ordinario di Diritto dell’UE

Già Ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale

Temi: Politica estera italiana, relazioni UE-USA, nuovo contesto geopolitico

Esempio di intervista

Carolina De Stefano

Docente di Storia contemporanea

Temi: Guerra Russia-Ucraina, ruolo della Nato, politica estera degli USA

Esempio di intervista

Gregory Alegi

Docente di Storia delle Americhe

Temi: Relazioni e politica estera USA

Esempio di intervento

Francesca Maria Corrao

Professore Ordinario di Immigrazione, integrazione e sicurezza della regione euro-mediterranea

Temi: Conflitto israelo-palestinese, sfide geopolitiche in Medio Oriente, questione migratoria negli USA

Esempio di intervista

Christopher Hein

Docente di Politiche migratorie e dei rifugiati

Temi: Diritti dei migranti, nuove rotte migratorie

Esempio di intervista

Andrea Spiri

Docente di Storia delle Istituzioni e dell’Amministrazione

Temi: Impatto di Trump sulla risoluzione della guerra russa-Ucraina, nuovi equilibri geopolitici globali

Esempio di intervento

Raffele Marchetti

Professore Ordinario di Politica internazionale e business

Temi: Politica estera italiana in relazione agli USA, rapporti euroatlantici.

Politiche ambientali e digitali

Esempio di intervento

Valentina Meliciani

Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy

Professore Ordinario di Economia Applicata

Temi: Impatto economico del ritiro degli USA dagli Accordi di Parigi, efficacia delle politiche ambientali

Esempio di intervista

Nicola Borri

Professore Ordinario di Economia e Finanze, Criptovalute e blockchain

Temi: Nuova criptovaluta meme $Trump, deregolamentazione del settore criptovalute negli USA, risposta del settore finanziario all’insediamento di Trump

Esempio di intervista

Fabiana Di Porto

Docente di Innovation Law & Regulation

Temi: Caso Starlink, diritto dell’innovazione, social media e libertà di espressione

Istituzioni e comportamenti politici USA

Esempio di intervista

Giovanni Orsina

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

Professore Ordinario di Storia Contemporanea

Temi: Partiti politici e populismi, ascesa e cambiamento dei movimenti di destra

Esempio di intervista

Lorenzo Castellani

Docente di Storia delle istituzioni politiche

Temi: Storia delle istituzioni USA.

Daniele Gallo

Professore Ordinario di Diritto dell’UE

Temi: Impatto dell’Amministrazione Trump sullo stato di diritto e sull’applicazione dei regolamenti europei

Filippo Dinacci

Professore Ordinario di Diritto processuale penale

Temi: Processi a Donald Trump

Altre iniziative politiche

Esempio di intervento

Emiliana De Blasio

Advisor del Rettore per Diversità, Inclusione e Sostenibilità

Professore Associato di Media Research;

Temi: Discorsi d’odio e ruolo dei media, cancellazione programma USA “Diversità, Equità e Inclusione”

Esempio di intervento

Alfonso Giordano

Docente di Space Economy

Temi: Ipotesi missione USA su Marte, sviluppo del settore aerospaziale

