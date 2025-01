aun22 gennaio 2025 (pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 *Arpal: Giunta regionale nomina nuovo commissario straordinario *

(aun) – Perugia 22 gen. 025 – “Le politiche del lavoro rivestono un ruolo

centrale nel programma di governo della Giunta regionale e il nostro

intento è di favorire rinnovati percorsi di sviluppo e positive forme di

coesione sociale, oltre che garantire i diritti fondamentali di cittadine e

cittadini”: è quanto affermato dall’assessore regionale alle Politiche del

Lavoro, Francesco De Rebotti, informando che la Giunta regionale ha

nominato il direttore regionale Luigi Rossetti, commissario straordinario

di Arpal,(Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro) con

funzione di direttore generale e presidente del Cda e del consiglio di

amministrazione.

“L’obiettivo di migliorare le competenze e creare un’occupazione di qualità

per le donne e gli uomini umbri, con particolare riferimento ai giovani,

per contribuire così alla crescita della competitività del sistema

produttivo, – spiega De Rebotti – è uno degli assi centrali delle politiche

regionali, anche in virtù della gestione delle risorse derivanti da PNRR,

Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e fondi strutturali della

programmazione (21-27)”.

De Rebotti dopo aver sottolineato che l’Agenzia regionale per le Politiche

Attive del Lavoro (ARPAL) è l’ente preposto a coordinare la rete

pubblico/privata di servizi per il lavoro che deve operare sotto la

governance pubblica, ha spiegato che alla luce di questo ruolo di primo

piano, la Giunta regionale ha ravvisato la necessità di una riforma della

legge regionale vigente, che preveda un organo monocratico responsabile

dell’attuazione di politiche integrate in grado di connettere al più alto

livello i temi dell’occupazione e del lavoro alle politiche di sviluppo e

alla filiera istruzione formazione, garantendo la buona e rapida spesa

delle risorse finanziarie disponibili”.

“Intendiamo ringraziare, conclude De Rebotti – il Commissario e il CDA

uscenti per il lavoro svolto. Agiremo per favorire l’ulteriore

consolidamento e sviluppo del ruolo dell’Agenzia”.