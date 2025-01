+++ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE EMAIL++IL CORDOGLIO DI COLDIRETTI LAZIO PER LA SCOPARSA DEL SINDACO DI SUBIACO

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

IL CORDOGLIO DI COLDIRETTI LAZIO PER LA SCOPARSA DEL SINDACO DI SUBIACO

“A nome mio e di tutta la Coldiretti Lazio, esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del sindaco di Subiaco, Domenico Petrini”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

“Una grave perdita che mi addolora profondamente. Ho avuto modo di confrontarmi con lui e di conoscere la passione per il suo lavoro. Mancherà a tutti noi. La mia vicinanza all’intera comunità di Subiaco, che ha sempre rappresentato con grande orgoglio e dedizione e naturalmente alla sua famiglia, attorno alla quale ci stringiamo per esprimere la nostra vicinanza in questo momento così doloroso”.

Dott.ssa Morena Izzo