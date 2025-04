(ARC) Eventi: Regione apprezza progetto decennale “Triesteabbandonata”

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 Muggia, 2 apr – “Triesteabbandonata” non ? soltanto una mostra

dove si vedono foto dal pregevole contenuto artistico ma un

progetto di riscoperta che dura da dieci anni e che ? di grande

stimolo per le istituzioni.

Questo il giudizio dell’assessore regionale alle Autonomie locali

sull’esposizione inaugurata oggi al centro commerciale Montedoro

di Muggia e curata dalla fotografa Giada Genzo, dalla giornalista

Micol Brusaferro e dall’esperto di comunicazione Emilio Ripari.

“Triesteabbandonata” ha visto nel decennio la mappatura, la

descrizione e il recupero della storia di immobili abbandonati a

Trieste e in Friuli Venezia Giulia per un totale di 200 siti

dismessi. Si tratta di caserme, scuole, fabbriche, ville

storiche, depositi, stazioni ferroviarie, discoteche, bar,

ristoranti, magazzini, valichi confinari, cinema, teatri, case di

riposo, colonie, alberghi, impianti sportivi, piscine e parchi

gioco.

Il lavoro realizzato dal gruppo ? stato valutato dal

rappresentante della Giunta regionale come un preziosissimo

contributo a riconoscere e ritrovare angoli dimenticati di spazi

urbani nascosti e non pi? frequentati e vivibili. Molti di questi

saranno destinati alla riqualificazione, come il caso dell’ex

Fabbrica macchine di Trieste per la cui rigenerazione la Regione

ha gi? stanziato un cospicuo finanziamento.

