(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 TRANSIZIONE 5.0, ZEDDA (FDI): REGIONE SARDEGNA RENDA PUBBLICI DATI SU PNRR

“L’attacco scomposto del M5S ai ministri Foti e Urso non ci scuote affatto. La collega Licheri farebbe piuttosto bene a sollecitare la Giunta regionale della Sardegna a rendere pubblici i dati del Pnrr sulla Sardegna sia per quanto riguarda la misura Gol che l’ambito della missione sanità. Inoltre, grazie all’operato del ministro Urso e all’attenzione che questo governo nazionale ha per il comparto siderurgico la Sanac, sito industriale su Assemini dove la collega Licheri è stata Sindaco, è uscita dalla cassa integrazione. Risultato che nessun governo di sinistra e tanto meno la Todde come vice ministro e Lei come sindaco hanno mai nemmeno immaginato. Per quanto ci riguarda, restiamo convinti che il Green Deal abbia in Europa prodotto danni così come li abbiano provocati i provvedimenti dei governi che ci hanno preceduto”.

Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.

