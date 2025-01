(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

Via ai lavori nel Crostolo per pulire l’alveo

ALBINEA (21 gennaio 2024) – Sono iniziati in questi giorni, e si concluderanno

tra circa un mese, alcuni lavori di Aipo nel letto del torrente Crostolo, nel tratto

compreso tra il ponte che divide Albinea da Puianello e fino a Gualtieri.

In particolare si tratta di rimuovere detriti e tronchi galleggianti, oltre a tagliare

la vegetazione compromessa e instabile.

